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HOME WOMEN LIFE

Mengenal White Label, Model Bisnis yang Ramai Dibicarakan di Brightspot

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:05 WIB
Mengenal White Label, Model Bisnis yang Ramai Dibicarakan di Brightspot
Istilah white label tengah ramai diperbincangkan. (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Istilah "white label" belakangan ramai diperbincangkan di media sosial setelah menjadi salah satu topik yang mencuri perhatian dalam gelaran Brightspot. Banyak pengunjung yang penasaran dengan konsep ini.

Apalagi, sejumlah produk lokal yang dipamerkan ternyata diproduksi menggunakan sistem white label. Lantas, apa sebenarnya white label?

White label

1. Apa Itu White Label?

Secara sederhana, white label adalah produk yang dibuat oleh satu produsen, kemudian dijual kembali oleh perusahaan atau merek lain dengan nama dan identitas merek mereka sendiri. Dengan kata lain, sebuah brand tidak selalu memproduksi sendiri barang yang mereka jual.

Konsep ini banyak digunakan di berbagai industri, mulai dari fashion, kosmetik, makanan dan minuman, hingga produk perawatan tubuh. Produsen menyediakan produk yang sudah jadi, sementara pemilik merek hanya perlu menambahkan logo, kemasan, dan strategi pemasaran sesuai identitas bisnis mereka.

Misalnya, sebuah pabrik parfum memiliki formula dan proses produksi sendiri. Brand yang ingin menjual parfum tidak perlu membangun pabrik atau meracik produk dari nol. Mereka cukup bekerja sama dengan produsen tersebut, lalu memasarkan produk dengan merek mereka sendiri.

2. Mengapa White Label Semakin Populer?

Model bisnis white label dinilai mampu memangkas biaya produksi dan mempercepat proses peluncuran produk ke pasar. Para pelaku usaha dapat lebih fokus pada branding, pemasaran, serta pengembangan bisnis tanpa harus mengeluarkan investasi besar untuk fasilitas produksi.

Tak heran, banyak UMKM maupun brand baru memilih pendekatan ini sebagai langkah awal membangun bisnis. Dengan modal yang relatif lebih terjangkau, mereka tetap bisa menghadirkan produk yang siap bersaing di pasar.

 

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