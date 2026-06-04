Viral! Pemuda 25 Tahun Nikahi Nenek 63 Tahun, Netizen: Singkat Saja Berapa Hektar?

SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan pernikahan pemuda 25 tahun dengan nenek berusia 63 tahun. Perbedaan usia yang begitu jauh sontak jadi sorotan.

Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar. Ada yang mendoakan pernikahan bisa langgeng, ada juga yang berkelakar soal harta sang nenek.

1. Nikah Beda Usia

Sebuah pernikahan tidak biasa terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dilansir dari akun Tiktok @ganukkputraofficial, seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Dandi menikahi perempuan lanjut usia berusia 63 tahun bernama Suparti, yang akrab disapa Mbah Mendes.

Perbedaan usia keduanya yang mencapai 38 tahun! Hal ini pun sontak jadi sorotan dan membuat video kala ijab kabul dilakukan viral di medis sosial.

Pernikahan sendiri berlangsung di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Prosesi akad nikah berjalan lancar dan disaksikan keluarga serta warga sekitar.

Sebelum pernikahan digelar, hubungan keduanya dikabarkan sempat tidak diketahui publik secara jelas. Suparti bahkan disebut sempat memperkenalkan Dandi kepada warga sebagai seorang saudara. Hal ini membuat warga sekitar terkejut ketika mengetahui bahwa keduanya ternyata adalah pasangan yang akan menikah.

Hal menarik lain dari pernikahan ini adalah mahar yang diberikan Dandi kepada Suparti. Dikabarkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu. Meski sederhana, mahar tersebut dianggap sebagai simbol keseriusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.