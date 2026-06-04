Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pemuda 25 Tahun Nikahi Nenek 63 Tahun, Netizen: Singkat Saja Berapa Hektar?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Pemuda 25 Tahun Nikahi Nenek 63 Tahun, Netizen: Singkat Saja Berapa Hektar?
Video viral menunjukkan pernikahan beda usia jauh. (Foto: Tiktok/@ganukkputraofficial)
A
A
A

SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan pernikahan pemuda 25 tahun dengan nenek berusia 63 tahun. Perbedaan usia yang begitu jauh sontak jadi sorotan.

Netizen pun ramai-ramai memberikan komentar. Ada yang mendoakan pernikahan bisa langgeng, ada juga yang berkelakar soal harta sang nenek.

Pernikahan beda usia jauh

1.  Nikah Beda Usia

Sebuah pernikahan tidak biasa terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dilansir dari akun Tiktok @ganukkputraofficial, seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Dandi menikahi perempuan lanjut usia berusia 63 tahun bernama Suparti, yang akrab disapa Mbah Mendes.

Perbedaan usia keduanya yang mencapai 38 tahun! Hal ini pun sontak jadi sorotan dan membuat video kala ijab kabul dilakukan viral di medis sosial.

Pernikahan sendiri berlangsung di Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Tulungagung. Prosesi akad nikah berjalan lancar dan disaksikan keluarga serta warga sekitar.

Sebelum pernikahan digelar, hubungan keduanya dikabarkan sempat tidak diketahui publik secara jelas. Suparti bahkan disebut sempat memperkenalkan Dandi kepada warga sebagai seorang saudara. Hal ini membuat warga sekitar terkejut ketika mengetahui bahwa keduanya ternyata adalah pasangan yang akan menikah.

Hal menarik lain dari pernikahan ini adalah mahar yang diberikan Dandi kepada Suparti. Dikabarkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu. Meski sederhana, mahar tersebut dianggap sebagai simbol keseriusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/611/3222587/viral-qnzr_large.jpg
Viral Biohacking dengan Cuci Muka Pakai Air Es, Apakah Efektifnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/612/3222357/pemuda_jatuh_ke_sawah-eLJl_large.jpg
Viral! Pemuda Nangis Sesenggukan Usai Terjatuh ke Sawah, Ternyata Baru Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/612/3222365/menkes_as-XlGb_large.jpg
Viral, Menkes AS Tangkap 2 Ular Sekaligus dengan Tangan Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/612/3222139/perjuangan_ayah_hadiri_wisuda_anak-3dab_large.jpg
Viral! Perjuangan Ayah Rela Naik Kapal dari NTT ke Bandung demi Hadiri Kelulusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/611/3221893/viral-JuRz_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Tidak Bisa Tidur dengan Mata Tertutup Gegara Oplas Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/25/3221902/viral-NlBs_large.jpg
Viral Anak Jatuh di Kandang Gajah, Ragunan Perketat Pengawasan Pengunjung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement