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Viral! Pemuda Nangis Sesenggukan Usai Terjatuh ke Sawah, Ternyata Baru Putus Cinta

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Pemuda Nangis Sesenggukan Usai Terjatuh ke Sawah, Ternyata Baru Putus Cinta
Pemuda jatuh ke sawah dibantu warga saat nangis sesenggukan. (Foto: Instagram/@okezone)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan seorang pemuda menangis seseunggukan usai terjatuh ke sawah. Ternyata, hal itu terjadi karena sang pria sedang patah hati.

Pemuda itu ternyata baru saja putus cinta. Aksinya curi perhatian warga sekitar hingga membuat prihatin sejumlah warga yang menolongnya usai terjatuh.

Pemuda jatuh ke sawah

1. Terjatuh ke Sawah

Seorang pemuda terjatuh ke area persawahan warga di Desa Sidera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dia terjun ke sawah setelah mengendarai motor dengan kecepatan tinggi.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga sekitar yang langsung berupaya memberikan pertolongan kepada korban. Berdasarkan informasi yang beredar, pemuda tersebut diduga berada dalam kondisi mabuk saat mengendarai motor. Akibatnya, ia kehilangan kendali hingga terjun ke area sawah milik warga.

Sejumlah warga bersama pengendara yang melintas di lokasi kejadian segera menghampiri korban. Mereka membantu mengevakuasi pemuda tersebut dari area persawahan yang berlumpur serta memastikan kondisinya dalam keadaan aman.

Setelah berhasil dievakuasi, warga juga membantu membersihkan lumpur yang menempel di tubuh korban maupun motor yang dikendarainya. Beruntung, tidak ada laporan mengenai luka serius akibat insiden tersebut.

 

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