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Rekomendasi Menu Sarapan Paling Baik Sebelum Olahraga Ala Menkes Budi: Pisang dan Ubi Cilembu!

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |07:05 WIB
Rekomendasi Menu Sarapan Paling Baik Sebelum Olahraga Ala Menkes Budi: Pisang dan Ubi Cilembu!
Ubi cilembu jadi makanan yang direkomendasikan sebelum olahraga. (Foto: Freepik)
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MENTERI Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, berikan rekomendasi menu sarapan paling baik sebelum berolahraga. Ada dua menu yang paling direkomendasikan.  

Memilih makanan saat sarapan sebelum olahraga memang penting dilakukan karena perut kosong saat berolahraga tidak disarankan. Meskipun bertujuan untuk menurunkan berat badan, sarapan sebelum berolahraga tetap disarankan.

Menkes bangun ekosistem radiofarmaka untuk tingkatkan layanan pengobatan kanker. (Foto: Kemenkes)

1. Menu Sarapan Paling Direkomendasikan

Menkes Budi dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan, pisang menjadi menu sarapan paling baik sebelum berolahraga. Ia memberikan nilai 9/10 terhadap pisang sebagai menu sarapan.

“Nomor satu, pisang rating 9/10. Karbohidratnya simpel, gulanya juga banyak, sehingga bisa langsung kita pakai untuk berolahraga gacor,” kata Budi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Selain pisang, menu sarapan lainnya yang sangat baik dikonsumsi sebelum melakukan olahraga adalah umbi-umbian, seperti ubi cilembu yang disebutkan Budi. Ia menyebut, umbi-umbian khususnya ubi cilembu memiliki kadar gula yang bagus dan bisa menjadi suplai energi saat berolahraga.

“Ubi cilembu, rating 9/10. Gulanya tinggi, rasanya manis dan enak. Dan karena karbohidratnya kompleks, kadar gulanya bisa bertahan di tubuh kita cukup lama,” tambah dia.

 

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