Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Perjalanan Cinta Adhisty Zara Sebelum Menikah dengan Musisi Abdullah Tsaqib

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |07:05 WIB
Kisah Perjalanan Cinta Adhisty Zara Sebelum Menikah dengan Musisi Abdullah Tsaqib
Adhisty Zara umumkan pernikahan. (Foto: Instagram/@zaraadhsty)
A
A
A

KISAH perjalanan cinta Adhisty Zara sebelum menikah dengan musisi Abdullah Tsaqib menarik diulas. Sebab, sejoli ini baru saja mengumumkan telah meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan.

Kabar pernikahan Adhisty Zara dengan Abdullah Tsaqib sukses mengejutkan publik. Pasalnya, hubungan keduanya terbilang jauh dari sorotan media dan jarang diumbar ke publik.

Zara Adhisty Umumkan Pernikahan dan Kehamilan, Unggahan Sang Ibu Tarik Perhatian

1. Kisah Cinta Adhisty Zara

Sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, Zara dan Tsaqib diketahui menjalani masa pendekatan atau PDKT selama sekitar lima hingga enam bulan. Setelah merasa cocok satu sama lain, keduanya mulai berpacaran pada pertengahan 2024.

Perlahan Zara dan Tsaqib mulai membagikan momen kebersamaan mereka melalui media sosial. Hubungan mereka dikenal harmonis karena saling mendukung karier masing-masing.

Tsaqib yang berprofesi sebagai musisi bahkan pernah menciptakan lagu berjudul "Sudahkah Aku" yang didedikasikan untuk Zara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang diberikan sang aktris selama perjalanan kariernya.

Tak hanya dekat sebagai pasangan, Tsaqib juga telah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Zara jauh sebelum pernikahan berlangsung. Kehadirannya dalam berbagai momen keluarga menunjukkan bahwa hubungan keduanya mendapat restu dan diterima dengan hangat oleh orang-orang terdekat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/612/3222105/adhisty_zara-2WAw_large.jpg
Profil dan Potret Adhisty Zara yang Tiba-Tiba Umumkan Pernikahan dan Konfirmasi Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/629/3221666/mutiara-5yk1_large.jpg
Potret Putri Anies Baswedan Diwisuda di Harvard Sambil Gendong Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/612/3221542/inka_andestha-ZkNW_large.jpg
Intip Potret Cantik Inka Andestha saat Liburan di Bali, Bareng Teman Klub Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/612/3219695/inka_andestha-xeE3_large.jpg
Dapat Restu Netizen, Intip Potret Cantiknya Inka Andestha yang Dipanggil Bebe Sama Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/194/3217989/keanu-Gabe_large.jpg
Potret Gagah Keanu Tampil Lebih Kurus, Netizen: Ganteng Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/612/3210595/sandra_dan_harvey-FXdS_large.jpg
Deretan Artis yang Menikah dengan Konsep Negeri Dongeng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement