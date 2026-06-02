Kisah Perjalanan Cinta Adhisty Zara Sebelum Menikah dengan Musisi Abdullah Tsaqib

KISAH perjalanan cinta Adhisty Zara sebelum menikah dengan musisi Abdullah Tsaqib menarik diulas. Sebab, sejoli ini baru saja mengumumkan telah meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan.

Kabar pernikahan Adhisty Zara dengan Abdullah Tsaqib sukses mengejutkan publik. Pasalnya, hubungan keduanya terbilang jauh dari sorotan media dan jarang diumbar ke publik.

1. Kisah Cinta Adhisty Zara

Sebelum resmi menjadi pasangan suami istri, Zara dan Tsaqib diketahui menjalani masa pendekatan atau PDKT selama sekitar lima hingga enam bulan. Setelah merasa cocok satu sama lain, keduanya mulai berpacaran pada pertengahan 2024.

Perlahan Zara dan Tsaqib mulai membagikan momen kebersamaan mereka melalui media sosial. Hubungan mereka dikenal harmonis karena saling mendukung karier masing-masing.

Tsaqib yang berprofesi sebagai musisi bahkan pernah menciptakan lagu berjudul "Sudahkah Aku" yang didedikasikan untuk Zara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang diberikan sang aktris selama perjalanan kariernya.

Tak hanya dekat sebagai pasangan, Tsaqib juga telah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Zara jauh sebelum pernikahan berlangsung. Kehadirannya dalam berbagai momen keluarga menunjukkan bahwa hubungan keduanya mendapat restu dan diterima dengan hangat oleh orang-orang terdekat.