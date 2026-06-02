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Mengenal Hepatitis B, Penyakit Hati yang Ternyata Tak Bisa Disembuhkan dan Penderita Harus Minum Obat Seumur Hidup

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |08:05 WIB
Mengenal Hepatitis B, Penyakit Hati yang Ternyata Tak Bisa Disembuhkan dan Penderita Harus Minum Obat Seumur Hidup
Hepatitis B ternyata tak bisa disembuhkan. (Foto: Freepik)
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HEPATITIS B merupakan salah satu penyakit infeksi hati yang masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B (HBV) ini dapat berlangsung dalam jangka panjang dan berisiko menyebabkan komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan baik.

Banyak orang belum mengetahui bahwa hingga saat ini hepatitis B kronis belum dapat disembuhkan secara total. Karena itu, sebagian penderita perlu menjalani pengobatan dan pemantauan rutin dalam waktu lama, bahkan seumur hidup, untuk mengendalikan virus dan mencegah kerusakan hati yang lebih parah.

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1. Mengenal Hepatitis B

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan soal Hepatitis B. Ia mengaku baru mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan sepenuhnya dan membutuhkan pengobatan jangka panjang.

Hal itu disampaikan Budi saat menghadiri talkshow Hari Kesehatan Hati Sedunia 2026 bertema Solid Habits Strong Liver di Kementerian Kesehatan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026.

Menurut Budi, penyakit hati kronis masih menjadi masalah kesehatan besar di dunia. Lebih dari 300 juta orang hidup dengan penyakit hati kronis dan sekitar 2 juta orang meninggal setiap tahun akibat kondisi tersebut.

“Penyakit yang berkaitan dengan hati ini luar biasa. Di dunia, lebih dari 300 juta orang terkena penyakit hati kronis. Meninggalnya setahun 2 juta orang,” kata Budi.

 

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