Belum Ada Kasus di Indonesia, Kemenkes Bagikan Tips Sehat Cegah Ebola

JAKARTA - Kasus virus Ebola saat ini tengah menjadi sorotan dunia. Penyakit mematikan ini belum ditemukan vaksin atau terapi untuk jenis Ebola lainnya.

Meski Indonesia belum melaporkan kasus Ebola, Kemenkes RI pun telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kemenkes mengimbau masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko penularan.

Beberapa tips untuk mencegah paparan Ebola yang dianjurkan oleh Kemenkes, antara lain:

- Rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer

- Memakai masker saat mengalami gejala penyakit

- Menerapkan etika batuk dan bersin

- Menghindar kontak dengan orang atau hewan yang terinfeksi