HOME WOMEN HEALTH

Belum Ada Kasus di Indonesia, Kemenkes Bagikan Tips Sehat Cegah Ebola

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |22:00 WIB
Mencuci tangan dengan sabun. (Foto: dok Freepik)
JAKARTA - Kasus virus Ebola saat ini tengah menjadi sorotan dunia. Penyakit mematikan ini belum ditemukan vaksin atau terapi untuk jenis Ebola lainnya.

Meski Indonesia belum melaporkan kasus Ebola, Kemenkes RI pun telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kemenkes mengimbau masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi risiko penularan.

Beberapa tips untuk mencegah paparan Ebola yang dianjurkan oleh Kemenkes, antara lain:

- Rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer

- Memakai masker saat mengalami gejala penyakit

- Menerapkan etika batuk dan bersin

- Menghindar kontak dengan orang atau hewan yang terinfeksi

Kemenkes Imbau Kenali Gejala Ebola, Dari Demam hingga Pendarahan
Waspada Wabah Ebola saat Bepergian ke Luar Negeri
Alasan WHO Tetapkan Virus Ebola sebagai Darurat Kesehatan Global, Ini Cara Penularannya
Terkena Dampak Wabah Ebola, Negara Ini Terancam Tanpa Suporter di Piala Dunia 2026
Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Ebola di Indonesia meski WHO Tetapkan Darurat Global
Wabah Ebola Merebak di Kongo, WHO Keluarkan Status Darurat Internasional
