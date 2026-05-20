Kemenkes Tegaskan Belum Ada Kasus Ebola di Indonesia meski WHO Tetapkan Darurat Global

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |13:05 WIB
JAKARTA - Kementerian Kesehatan RI memastikan belum ada kasus Ebola yang terdeteksi di Indonesia. Meski demikian, pengawasan di pintu masuk negara diperketat setelah WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan global.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan status darurat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan global, meskipun penyebaran Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi.

Penetapan ini dilakukan karena adanya penyebaran lintas wilayah, tingginya angka kematian, serta ketidakpastian mengenai luas penyebaran wabah di Afrika Tengah. Berdasarkan data, wabah di Provinsi Ituri, Kongo, disebabkan oleh virus Ebola.

Hingga 16 Mei 2026 tercatat 246 kasus suspek dengan 80 kematian. Selain di RD Kongo, kasus terkait perjalanan juga dilaporkan di Kampala, Uganda, dan Kinshasa.

Aji menjelaskan, Kementerian Kesehatan terus memantau situasi global dan melakukan pengawasan secara ketat.

