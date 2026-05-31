Tips Tubuh Anti Pegal saat Bangun Tidur, Coba Lakukan Gerakan Ini

JAKARTA - Bangun tidur seharusnya membuat tubuh terasa segar dan siap beraktivitas. Namun, sebagian orang justru mengeluhkan badan pegal, kaku, atau terasa lemas saat membuka mata di pagi hari. Untuk mengatasinya, ada beberapa gerakan peregangan sederhana yang bisa dilakukan sebelum maupun setelah bangun tidur.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, membagikan sejumlah gerakan yang dapat membantu tubuh terasa lebih ringan dan rileks saat memulai hari. Tips tersebut ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Lakukan Gerakan Ini

Gerakan pertama yang disarankan adalah menekuk lutut hingga mendekati dada dan menahannya selama sekitar 30 detik.

“Tarikan ini melebarkan celah ruas tulang belakang biar tekanan di punggung bawah berkurang dan terasa rileks,” kata dr. Cecep.

Gerakan berikutnya adalah mengangkat panggul ke atas lalu menahannya selama kurang lebih lima detik. Latihan ini dianjurkan dilakukan sebanyak 10 kali sebelum maupun sesudah bangun tidur.