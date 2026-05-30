HOME WOMEN LIFE

Parenting Unik ala Bilal Indrajaya: Rutin Dengarkan Lagu The Beatles ke Anak Sejak Lahir

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |07:05 WIB
Bilal Indrajaya rutin dengarkan lagu The Beatles ke anak sejak lahir. (Foto: Instagram/@bilalindrajaya)
JAKARTA – Penyanyi Bilal Indrajaya ceritakan soal parenting unik yang diterapkannya kepada anaknya. Dia mengaku rutin mendengarkan lagu The Beatles untuk anaknya sejak bayi.

Hal ini diakui Bilal membuat anaknya merasa senang dan nyaman. Bahkan, sang anak diakui Bilal selalu merasa happy saat mendengarkan lagu-lagu The Beatles.

1. Parenting Unik ala Bilal Indrajaya

Bilal Indrajaya sukses memukau penonton Java Jazz Festival 2026 lewat set khusus Tribute to The Beatles. Di balik penampilannya yang memukau, ternyata Bilal memiliki kedekatan personal yang sangat dalam dengan lagu-lagu band legendaris asal Liverpool tersebut.

Kepada awak media, Bilal menceritakan bahwa dirinya sudah memperkenalkan musik The Beatles kepada anaknya yang baru berusia lima bulan sejak hari pertama lahir ke dunia.

"Ada (lagu favorit), jadi anak saya tuh umurnya masih 5 bulan. Dari dia brojol, saya suka puterin lagu Beatles judulnya 'With a Little Help from My Friends' dari album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band," ujar Bilal Indrajaya saat ditemui di kawasan NICE PIK, Jakarta Utara pada Jumat 29 Mei 2026.

 

