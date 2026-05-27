Kesalahan Menyimpan Daging Kurban: Jangan Langsung Masuk Freezer!

JAKARTA - Banyak orang langsung memasukkan daging kurban ke freezer setelah diterima saat Iduladha. Padahal, cara penyimpanan yang kurang tepat justru bisa memengaruhi tekstur, aroma, hingga kualitas daging ketika diolah nantinya.

Akun X @mahakersa yang kerap membagikan konten seputar kuliner dan memasak turut membagikan tips penyimpanan daging kurban. Dalam unggahannya, ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung membekukan daging segar ke dalam freezer.

Menurut akun tersebut, daging yang baru dipotong sebaiknya diberi waktu “istirahat” terlebih dahulu sebelum dibekukan.

“Daging fresh itu butuh ‘me time/chill’ dulu,” tulis akun tersebut.

Cara Menyimpan Daging Kurban

Ia menyarankan agar daging disimpan lebih dulu di chiller selama sekitar 4 hingga 24 jam sebelum dipindahkan ke freezer. Hal ini karena daging yang baru dipotong masih berada dalam kondisi hangat, ototnya masih tegang, serta darah dan cairannya masih terus turun secara perlahan.