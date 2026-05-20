Luna Maya Bagikan Momen Trekking ke Tumpak Sewu, Netizen: Cocok Jadi Duta Lingkungan

JAKARTA - Luna Maya membagikan momen bertualangnya saat berwisata ke air terjun Tumpak Sewu, Lumajang. Momen tersebut terus dipamerkan dalam seminggu terakhir ini lewat Instagram pribadinya.

Dalam postingan dua hari yang lalu, Senin (18/5), istri Maxime Bouttier ini mengunggah video seru sekaligus lucu saat ia mencium dan mengelus dedaunan. Luna mengenakan kaos merah, dipadu dengan legging, sepatu trekking, serta jaket yang melingkar di pinggangnya.

Di captionnya tertulis, “Kita harus jadi orang yang Ramah Lingkungan.” Ramah lingkungan yang dimaksud di sini adalah sebuah kiasan atau anekdot untuk menghibur para pengikutnya.

Postingan tersebut disukai hampir tembus 30 ribu dengan 289 komentar per 20 Mei 2026. Pujian dan juga senda gurau datang dari netizen lewat kolom komentar.

“TUMPAK SEWU KEDATANGAN BIDADARI KAK LUNA,” tulis akun niaapr****

“Saking ramahnya sama lingkungan semua daun disalamin dan dicium,” kata akun aulia****

“Cocok banget jadi duta lingkungan kk lun,” tulis syahari****