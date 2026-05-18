Viral Food Vloger Tzuyang Pecahkan Rekor Makam 110 Sate Maranggi Sekaligus

JAKARTA - Viral food vloger Tzuyang pecahkan rekor makam 110 sate maranggi sekaligus. YouTuber asal Korea Selatan itu kembali mencuri perhatian setelah berhasil melampaui rekor makan sate maranggi yang pernah ia buat sebelumnya di Indonesia.

Tzuyang diketahui kembali datang ke Indonesia untuk membuat konten mukbang. Dalam kunungan terbarunya, ia menyambangi rumah makan Sate Maranggi dan Sop Hj. Maya di kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya, Tzuyang sempat viral karena menghabiskan 101 tusuk sate maranggi di Sate Maranggi Haji Yetty, Purwakarta, pada 6 Maret 2024. Rekor tersebut kini berhasil ia lampaui pada 17 Mei 2026.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Tzuyang awalnya mengaku hanya ingin makan secukupnya. Namun, ia juga menyinggung rekor lamanya yang berhasil menghabiskan lebih dari 100 tusuk sate.

"Rekor sebelumnya 101 tusuk, itu 2 tahun lalu. Aku akan makan secukupnya hari ini," ujar Tzuyang dalam videonya.

Makanan yang Dipesan Tzuyang