5 Olahraga yang Lagi Tren di Indonesia, dari Pilates sampai Padel!

GAYA hidup sehat kini semakin digemari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Tidak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, olahraga juga sudah menjadi bagian dari lifestyle dan aktivitas sosial yang seru dilakukan bersama teman.

Mulai dari olahraga santai hingga kompetitif gemar diikuti masyarakat Indonesia saat ini. Lantas, olahraga apa saja yang lagi tren di Indonesia?

Berikut 5 Olahraga yang Lagi Tren di Indonesia:

1. Pilates

Salah satu olahraga yang lagi tren di Indonesia adalah pilates. Olahraga ini khususnya jadi favorit di kalangan perempuan dan pekerja urban.

Pilates fokus pada kekuatan otot inti, fleksibilitas, postur tubuh, serta keseimbangan. Selain membantu membentuk tubuh lebih ideal, pilates juga efektif mengurangi stres dan memperbaiki postur akibat terlalu lama duduk di depan laptop. Tak heran, studio pilates kini semakin mudah ditemukan di berbagai kota besar.

2. Padel

Padel menjadi olahraga baru yang popularitasnya naik drastis dalam beberapa waktu terakhir. Sekilas mirip tenis, padel dimainkan di lapangan yang lebih kecil dan dikelilingi dinding kaca.

Olahraga ini digemari karena lebih santai dan mudah dimainkan pemula. Banyak selebriti hingga content creator ikut mempopulerkan padel lewat media sosial, membuat olahraga ini semakin viral di kalangan anak muda.