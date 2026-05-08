HOME WOMEN BEAUTY

BPOM Temukan 11 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Dilarang, Izin Edar Dicabut!

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |16:05 WIB
BPOM temukan 11 kosmetik berbahaya. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya 11 kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang. Temuan itu ditemukan dalam pengawasan pada triwulan I tahun 2026.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa 11 kosmetik itu di antaranya terdiri dari empat merek kosmetik hasil kontrak produksi, dua merek kosmetik lokal, dua merek kosmetik impor, dan tiga merek kosmetik tanpa izin edar. Keseluruhan kosmetik tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan berdasarkan uji laboratorium BPOM.

Kosmetik berbahaya

1. Mengandung Bahan Berbahaya

Sejumlah bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik tersebut di antaranya adalah asam retinoat yang dapat menyebabkan iritasi kulit hingga teratogenik bagi janin, deksametason yang dapat menyebabkan dermatitis, jerawat dan gangguan hormonal, serta hidrokonik dan merkuri yang dapat menyebabkan perubahan warna kulit permanen dan iritasi.

Tidak hanya itu, merkuri bahkan dapat mengakibatkan kerusakan organ seperti ginjal. Kemudian, senyawa 1,4-dioksan dan pewarna merah K10 berpotensi memicu kanker. Selain itu, pewarna merah K10 juga dapat mengganggu fungsi hati.

“Produk kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Tidak ada toleransi bagi penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Taruna dalam keterangan resminya yang dimuat, Jumat (8/5/2026).

 

