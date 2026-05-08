5 Manfaat Mengurangi Konsumsi Gula Berlebih untuk Kesehatan, Yuk Dicoba!

KEBIJAKAN pelabelan nutrisi seperti sistem Nutri-Level mulai diterapkan di berbagai negara untuk membantu masyarakat lebih sadar terhadap kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan kemasan. Dengan adanya label ini, konsumen dapat dengan mudah menilai kualitas gizi suatu produk sebelum membeli.

Salah satu fokus utama dari kebijakan tersebut adalah mengurangi konsumsi gula berlebih yang selama ini menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan. Lalu, apa saja manfaat yang bisa didapat jika kita mulai membatasi asupan gula harian?

1. Menurunkan Risiko Obesitas

Konsumsi gula berlebih, terutama dari minuman manis dan makanan olahan, berkontribusi besar terhadap peningkatan berat badan. Gula yang tidak terpakai akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh. Dengan mengurangi gula, risiko obesitas pun bisa ditekan.

2. Mencegah Diabetes Tipe 2

Asupan gula yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi yang menjadi cikal bakal diabetes tipe 2. Mengontrol konsumsi gula membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko penyakit ini.

3. Menjaga Kesehatan Jantung

Terlalu banyak gula dapat meningkatkan kadar trigliserida dan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Mengurangi gula berarti juga melindungi kesehatan jantung dalam jangka panjang.