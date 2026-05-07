HOME WOMEN MOM AND KIDS

Hati-Hati! Dampak Skincare Abal-Abal pada Ibu Hamil: Janin Bisa Cacat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |07:25 WIB
Hati-Hati! Dampak Skincare Abal-Abal pada Ibu Hamil: Janin Bisa Cacat
Hati-Hati! Skincare Abal-Abal pada Ibu Hamil Bisa Berdampak Buruk pada Janin (Foto: Freepik)
JAKARTA Ibu hamil diimbau lebih berhati-hati dalam memilih produk perawatan kulit atau skincare. Penggunaan skincare abal-abal yang mengandung bahan berbahaya disebut dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan ibu maupun janin.

Dokter Spesialis Kulit dari Columbia Asia Hospital Pulomas, Zahreza Maya Sari Nasution, mengingatkan bahwa produk kecantikan tanpa izin dan tidak jelas kandungannya sebaiknya dihindari selama masa kehamilan.

“Sudah pasti janinnya cacat makanya kalau ibu hamil, ibu menyusuin itu kalau skincare-skincare yang benar yang standar, oke lah tapi kalau skincare abal-abal, sebaiknya tidak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ibu hamil tetap boleh merawat diri dan menggunakan kosmetik, selama produk yang dipakai aman dan terdaftar resmi.

“Kalau ibu hamil bukan dia gak boleh pake bedak, bukan dia tidak boleh cantik, boleh tapi yang biasa aja. Misalnya pake bedak, pake lipstick, cuci muka yang rajin,” ujarnya.

