Profil dan Jejak Karier Sherly Tjoanda, Dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik 2026 Pilihan Anak Muda

JAKARTA - Profil dan jejak karier Sherly Tjoanda, dinobatkan sebagai gubernur terbaik 2026 pilihan anak muda. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dinobatkan sebagai gubernur dengan kinerja terbaik Q1 2026 pilihan anak muda menurut survei Muda Bicara ID yang dirilis pada 29 April 2026.

Ia meraih dukungan 18,50%, mengungguli Gubernur DKI Jakarta (17,30%) dan Jawa Barat (17,10%), berkat pendekatan kepemimpinan yang adaptif, inklusif, dan responsif. Sherly Tjoanda dikenal dengan latar belakang pendidikan internasional dan hobinya yang unik, yakni menyelam.

Jejak Pendidikan dan Karier

Sherly Tjoanda lahir pada Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Pada 2004, ia meraih program double degree di Inholland University, Belanda. Bekal akademis itu membawanya ke berbagai posisi penting di dunia bisnis sebelum terjun ke dunia politik.

Sherly pernah menjabat sebagai Direktur PT Bela Group, perusahaan yang ia kelola bersama sang suami, Benny Laos. Setelah Benny wafat akibat kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu pada Oktober 2024, Sherly melanjutkan langkah politiknya hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe.

Berdasarkan laporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Oktober 2024, Sherly Tjoanda tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp709 miliar. Aset tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp201,1 miliar, surat berharga Rp245,3 miliar, kas dan setara kas Rp146,1 miliar, serta harta bergerak lainnya. Ia juga mencantumkan utang sekitar Rp24,4 miliar.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

