Profil Christina Koch, Astronaut Perempuan dengan Rekor Terlama di Luar Angkasa

JAKARTA – Christina Koch adalah salah satu astronaut perempuan paling berprestasi di dunia. Ia dikenal karena memecahkan rekor sebagai wanita dengan durasi terlama berada di luar angkasa, yaitu 328 hari berturut-turut.

Ia juga menjadi bagian dari misi besar Artemis II milik NASA yang akan mengelilingi Bulan.

Perjalanan Karier di Luar Angkasa

Christina Koch terpilih menjadi astronaut NASA pada tahun 2013. Ia menjalankan misi di International Space Station dalam:

Ekspedisi 59

Ekspedisi 60

Ekspedisi 61

Selama misinya di ISS pada 2019, ia menghabiskan 328 hari di luar angkasa (rekor untuk perempuan). Berpartisipasi dalam spacewalk pertama yang seluruhnya dilakukan oleh perempuan

Misi Artemis II