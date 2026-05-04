Na Daehoon Ogah Disamakan dengan Jule Usai Pamer Pacar: Saya Tidak Selingkuh!

JAKARTA - Na Daehoon ogah disamakan dengan mantan istrinya Julia Prastini alias Jule usai pamer pacar baru. Diketahui, Na Daehoon kini sudah memiliki kekasih baru bernama Diva Azzura.

Meski punya kekasih baru, Na Daehoon enggan disamakan dengan Jule. Sebab menurutnya, dia tidak melakukan perselingkuhan dan tidak tinggal bersama sang pacar alias living together.

"Masih ada saja buzzer yang bilang: 11-12 bapaknya juga pacaran. Sama saja dua-duanya. Aku tidak selingkuh. Aku tidak living together. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang berlebihan di depan anak-anak. Aku tidak pernah meninggalkan tanggung jawabku sebagai seorang ayah sekaligus ibu, hanya demi pacaran," ujar Na Daehoon, di channel Instagram miliknya.

Menurutnya, dia menutup aib mantan istrinya bukan karena lemah. Namun yang dia takutkan adalah ketika anaknya suatu hari nanti melihat aib ibu kandungnya sendiri.

"Dan sebagai seseorang yang pernah mengalami hal yang sama, aku sendiri cukup tahu: Being a biological mother doesn't mean she deserve to be called a mother," tulisnya.

Langkah Tegas Na Daehoon

Na Daehoon memutuskan memperketat akses tersebut didasari oleh sejumlah kekhawatiran, termasuk dugaan tindakan yang dianggap tidak pantas terhadap anak serta keterlibatan dalam situasi yang berkaitan dengan konflik rumah tangga sebelumnya. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan dilandasi emosi atau dendam, melainkan murni menjaga keamanan, kesehatan mental, serta perkembangan anak-anaknya.