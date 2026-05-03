HOME WOMEN LIFE

Viral! Aksi Pria Rayakan Ulang Tahun Pakai Semburan Api Gas Elpiji, Netizen: Damkar Waswas

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |06:05 WIB
Viral! Aksi Pria Rayakan Ulang Tahun Pakai Semburan Api Gas Elpiji, Netizen: Damkar Waswas (Foto: Instagram)
JAKARTAViral cara unik sekaligus ekstrem dari seorang pria yang diduga tengah merayakan ulang tahun sang anak.

Jika biasanya momen tiup lilin menggunakan lilin kecil di atas kue, seorang pria dalam video tersebut justru menggunakan semburan api dari tabung gas LPG 3 kg sebagai penggantinya. Momen tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram @saliksabilallah.

Dalam video, terlihat seorang pria paruh baya menggendong tabung gas melon dengan kondisi api menyembur cukup tinggi dari bagian lubang regulatornya.

Di sampingnya, seorang wanita muda yang diduga sang anak tampak tertawa bahagia sambil bertepuk tangan mengikuti irama lagu "Selamat Ulang Tahun" yang dinyanyikan oleh beberapa orang dalam video.

Dalam takarir unggahannya, akun tersebut menuliskan bahwa memang perayaan ulang tahun kali ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal itu dibarengi dengan lantunan doa kebaikan kepada Tuhan.

