Heboh Kasus Kekerasan di Daycare, Ini Tips Memilih Tempat Penitipan Anak

JAKARTA - Kasus penganiayaan dan penelantaran anak di salah satu daycare di Yogyakarta menyita perhatian netizen. Warganet dibuat geram lantaran sejumlah korban, yakni balita, diperlakukan tak manusiawi oleh tempat penitipan anak ini.

Memilih daycare untuk anak bukan sekadar soal menitipkan, tetapi juga memastikan tumbuh kembangnya tetap optimal meski orang tua sedang bekerja. Lingkungan yang aman, pengasuh yang kompeten, hingga program stimulasi yang tepat menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Agar tidak salah pilih, berikut lima tips memilih daycare yang tepat untuk si kecil, dirangkum iNews Media Group.

Tips Memilih Daycare

1. Perhatikan Legalitas dan Reputasi

Pastikan daycare memiliki izin operasional yang jelas dan terdaftar secara resmi. Legalitas ini menunjukkan bahwa tempat tersebut telah memenuhi standar dasar pengasuhan anak. Selain itu, cari tahu reputasinya melalui ulasan orang tua lain atau rekomendasi dari teman. Daycare dengan rekam jejak baik biasanya lebih tepercaya dalam menjaga kualitas layanan.