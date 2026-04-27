HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Jalan Kaki Bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:07 WIB
Benarkah Jalan Kaki Bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
JAKARTA - Jalan kaki mungkin sudah menjadi hal lumrah dan satu kebiasaan bagi sebagian orang. Namun, jika kamu melakukannya dengan niat berolahraga dan meningkatkan kebugaran, berjalan kaki tidak hanya menjadi opsi murah dan mobilitas, namun bisa menjadi aktivitas yang menyehatkan badan.

Mengutip dari Cleveland Clinic, salah satu manfaat yang bisa dirasakan dari rutin berjalan kaki adalah penurunan berat badan. Berjalan kaki dengan durasi dan jarak tertentu serta ditujukan untuk berolahraga bisa membantu membakar lemak perut, terutama lemak visceral yang jenuh dan terpendam di dalam tubuh.

Jika dengan berat badan berlebih, penjarakan lemak yang terjadi bisa saja sesuai dengan besaran berat badan. Dalam artian, semakin besar berat badan maka akan semakin banyak kalori yang terbakar.

Misalnya, seseorang dengan berat 150 pon yang berjalan sejauh satu mil dalam 20 menit akan membakar sekitar 74 kalori. Jika kecepatannya ditingkatkan menjadi satu mil dalam 15 menit, maka bisa membakar 113 kalori.

Selain bisa menurunkan berat badan, berjalan kaki juga bisa mempertahankan massa otot tanpa lemak serta meningkatkan metabolisme. Dengan metabolisme yang meningkat, maka bisa membantu lebih banyak membakar lemak dan menurunkan berat badan.

Apakah Jalan Kaki Efektif?

