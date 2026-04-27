Menkes Budi Gunadi Ungkap Fakta Mengejutkan: Topping Boba Setara 150 Kalori!

MENTERI Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan fakta mengejutkan. Dia mengatakan bahwa kandungan manis dalam toping minuman kekinian yaitu boba, setara dengan 150 kalori atau 10 gram gula!

Hal itu diungkapkan Budi melalui sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya. Ia menyoroti kebiasaan konsumen yang sering memesan varian rendah gula (less sugar), namun tetap menambahkan boba, yang dinilainya sebagai tindakan kontradiktif.

"’Mas, mau yang less sugar-nya satu tapi ditambah boba-nya ya. Lah, sama aja bohong enggak sih?” kata Budi, dikutip Selasa (28/4/2026).

1. Kalori pada Boba

Menkes Budi menjelaskan bahwa banyak orang tidak menyadari besarnya kandungan kalori dalam butiran boba tersebut. Meskipun ukurannya kecil dan hanya dianggap sebagai pelengkap, satu porsi boba memiliki nilai kalori dan gula yang cukup signifikan bagi tubuh.

"Tahu enggak sih satu porsi topping boba ini setara 150 kalori atau 10 gram gula. Kelihatannya kecil dan namanya disebut topping," ucap Menkes Budi.

Lebih lanjut, Budi menuturkan dampak penambahan boba terhadap peringkat nutrisi sebuah minuman. Berdasarkan sistem label nutrisi yang tengah digalakkan pemerintah, penambahan boba dapat mengubah profil kesehatan minuman tersebut secara drastis.

"Tapi sebenarnya dengan nambah boba itu bisa naikin dari nutri level B menjadi ke D. Bayangin itu. Hanya gara-gara nambah topping boba," tutur Budi.