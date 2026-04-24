Bisa Jadi Inspirasi! Ini 5 Konsep Prewedding El Rumi dan Syifa Hadju yang Romantis

LIMA konsep prewedding El Rumi dan Syifa Hadju yang romantis bisa jadi inspirasi Okezoners nih. Kini, kisah asmara El Rumi dan Syifa Hadju pun akan segera resmi naik ke meja pelaminan.

Dalam beberapa waktu berlakangan, Syifa dan El aktif membagikan potret-potret prewedding yang begitu romantis. Tak hanya 1 tema, foto prewedding El dan Syifa bahkan sampai usung lebih dari 5 tema.

El dan Syifa pun memadukan tema yang tradisional dan modern dalam melakukan pemotretan prewedding ini. Kali ini, Okezone akan mengulas lima di antaranya foto prewedding El dan Syifa.

5 Konsep Prewedding El Rumi dan Syifa Hadju yang Romantis:

1. Berlatar Big Ben

Unggahan foto prewedding El Rumi dan Syifa Hadju dimulai dengan pemotretan di London, Inggris. Mereka mengambil foto mesra nan romantis di depan jam Big Ben.

Keduanya tampil dengan pakaian bernuansa gelap. Syifa mengenakan dress hitam, sementara El Rumi memakai setelan jas bergaris dengan kemeja putih. Mengambil latar khas Eropa dengan bangunan klasik dan jalanan estetik, suasananya terasa begitu romantis sekaligus elegan.

Keduanya tampil stylish dengan outfit yang chic, berpadu dengan nuansa kota yang tenang dan artistik. Mulai dari jalanan berbatu hingga arsitektur vintage, setiap sudut memberikan kesan cinematic yang bikin hasil fotonya terlihat seperti adegan film romantis. Konsep ini cocok buat pasangan yang ingin prewedding dengan vibes classy, modern, tapi tetap punya sentuhan timeless .

2. Tradisional Jawa

Kemudian, foto prewedding El Rumi dan Syifa Hadju kembali mencuri perhatian publik karena mengusung konsep tradisional yang kental dengan nuansa Jawa. Bahkan, mereka sampai mengambil foto ini di sebuah keraton di daerah Jawa, meskipun belum diketahui pasti lokasinya.

Dalam beberapa potret yang beredar, keduanya tampil anggun dengan busana bernuansa klasik yang dipadukan dengan latar arsitektur yang menyerupai bangunan keraton. Tema ini memunculkan kesan elegan sekaligus sakral.

3. Tampil Elegan

Masih di London, El Rumi dan Syifa Hadju juga mengambil foto prewedding di Kew Gardens atau Royal Botanic Gardens, London. Kali ini, mereka tampil elegan. Syifa tampil menawan dengan dress berkelir pink, sementara El dia memilih memakai setelan jas berwarna krem.

Kew Gardens sendiri dikenal sebagai salah satu kebun botani paling ikonik di dunia dengan lanskap hijau. Ada rumah kaca bersejarah dan suasana tenang seperti adegan film.