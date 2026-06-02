Profil dan Potret Adhisty Zara yang Tiba-Tiba Umumkan Pernikahan dan Konfirmasi Kehamilan

PROFIL dan potret Adhisty Zara menarik diulas. Selebriti Tanah Air itu tengah jadi sorotan karena tiba-tiba umumkan pernikahan dan konfirmasi kehamilannya.

Momen itu tepatnya terjadi pada akhir Mei 2026. Aktris muda tersebut mengungkapkan bahwa dirinya telah resmi menikah dengan kekasihnya yang juga penyanyi Tanah Air, Tsaqib. Tak hanya itu, Zara juga sekaligus mengonfirmasi kehamilan anak pertamanya melalui unggahan di media sosial.

Unggahannya sontak jadi sorotan. Pasalnya sebelumnya, Zara memang sudah ramai diisukan tengah mengandung.

1. Profil Adhisty Zara

Pemilik nama lengkap Adhisty Zarah Sundari Kusumawardhani ini lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 21 Juni 2003. Ia dikenal sebagai penyanyi dan aktris yang mengawali kariernya di industri hiburan sebagai anggota grup idola JKT48 generasi kelima.

Zara mulai dikenal luas setelah bergabung dengan JKT48 pada 2016. Namanya semakin melambung ketika terjun ke dunia akting dan membintangi sejumlah film populer, seperti Dilan 1990, Dua Garis Biru, Keluarga Cemara, hingga Virgo and The Sparklings.

Berkat kemampuan aktingnya, ia menjadi salah satu aktris muda paling bersinar di Indonesia. Tak ayal, serba-serbi soal Zara ramai diperbincangkan publik.