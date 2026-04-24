Mitos atau Fakta: Pakai Tas Selempang Berat Bikin Tulang Belakang Melengkung ke Samping?

BANYAK orang mengira memakai tas selempang berat hanyalah kebiasaan sepele. Padahal dalam jangka panjang, tas selempang berat bisa berdampak pada postur tubuh.

Salah satu isu yang sering dibicarakan adalah anggapan bahwa kebiasaan ini dapat membuat tulang belakang melengkung ke samping. Benarkah demikian, atau hanya sekadar mitos yang berkembang di masyarakat?

1. Tas Selempang Berat Bikin Tulang Belakang Melengkung?

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone mengulas soal dampak yang bisa muncul dari penggunaan tas selempang yang berat hanya di satu sisi bahu. Menurutnya, dampak ke tulang dari kondisi ini bisa saja muncul.

Namun, jika membicarakan soal kondisi tulang belakang yang melengkung atau kerap disebut skoliosis, ini harus melalui pemeriksaan menyeluruh dari dokter. Sebab, bisa saja kondisi tulang melengkung karena memang postur dari tubuh.

“Jadi, kalau ngomongin tulang belakang yang melengkung itu ada namanya skoliosis ya. Skoliosis itu harus diperiksa,” ujar dr. Aldo.

“Jadi, apakah memang karena tulangnya atau karena postur saja. Jadi, kalau kayak cuma masalah pakai tas lempang, biasanya lebih karena postur. Karena postur, badannya beda, miring. Otot yang kelatih kiri dan kanan enggak seimbang. Jadi, badannya kayak berusaha mengompensasi. Akhirnya salah satu otot menjadi lebih tegang. Lebih tegang lebih ketarik,” lanjutnya.

“Jadi, kalau misalnya udah enggak pakai tas lempangnya, kadang-kadang rasanya kayak miring. Kadang-kadang ada orang lihat kayak dari belakang, kayaknya punggungnya miring. Belum tentu karena memang masalah itu punggung. Tapi ya harus diperiksakan,” jelas dr. Aldo.