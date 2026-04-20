HOME WOMEN LIFE

Mengenal Sumy Hastry Purwanti, Srikandi Forensik Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |17:15 WIB
Mengenal Sumy Hastry Purwanti, Srikandi Forensik Indonesia (Foto: Instagram Sumy Hastry)
JAKARTA - Mengenal Sumy Hastry Purwanti sebagai sosok Srikandi Forensik Indonesia. Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, D.F.M., Sp.F adalah sosok polwan yang menorehkan sejarah.

Melansir keterangan dari Humas Polri, Senin (20/4/2026), dia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menyandang gelar dokter forensik, menembus batas profesi yang selama ini identik dengan dunia laki-laki. Keputusannya terjun ke bidang forensik bukan hanya pilihan karier, tetapi juga panggilan hati untuk mengabdi melalui sains demi kemanusiaan. Perjalanannya penuh tantangan.

Hastry adalah seorang perwira tinggi Polri dan ahli forensik perempuan terkemuka di Indonesia. Sejak 20 September 2024, ia mengemban amanat sebagai Karolabdokkes Pusdokkes Polri.

Dari ruang forensik yang penuh duka, Hastry hadir bukan sekadar sebagai dokter, tetapi juga sebagai manusia yang memberi empati. Ia menyaksikan langsung luka bangsa dari berbagai tragedi besar, dan di sanalah keteguhan hatinya teruji.

Meski berada di balik layar, perannya menghadirkan kepastian dan kebenaran yang begitu berarti bagi keluarga korban maupun bagi penegakan hukum. Kini, jejak perjuangan Sumy Hastry menjadi inspirasi bagi generasi polwan berikutnya.

