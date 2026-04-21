Deretan Kasus yang Pernah Ditangani Srikandi Forensik Indonesia Sumy Hastry Purwanti

JAKARTA - Sumy Hastry Purwanti merupakan sosok Srikandi Forensik Indonesia yang berhasil menorehkan sejarah. Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, D.F.M., Sp.F menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menyandang gelar dokter forensik, menembus batas profesi yang selama ini identik dengan dunia laki-laki.

Meski berada di balik layar, perannya menghadirkan kepastian dan kebenaran yang begitu berarti bagi keluarga korban maupun bagi penegakan hukum. Kini, jejak perjuangan Sumy Hastry menjadi inspirasi bagi generasi polwan berikutnya.

Dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang mumpuni, Hastry telah menyelesaikan sejumlah kasus besar di Indonesia. Kasus identifikasi korban yang telah dijalani oleh Hastry antara lain korban bencana alam, kecelakaan pesawat, hingga kasus pembunuhan.

Ia membuktikan bahwa perempuan mampu berdiri di garda terdepan, membawa ilmu, keberanian, dan kelembutan hati sekaligus. Kisahnya adalah simbol keteguhan dan dedikasi tanpa batas, bahwa pengabdian sejati selalu melampaui sekat gender.

Hastry merupakan lulusan SEPA Polri 1998, berpengalaman dalam bidang Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Tenaga Dokkes Investigasi Kepolisian Utama Tk. II Pusdokkes Polri.

Berikut kasus yang pernah ditangani Sumy Hastry Purwanti:

Identifikasi korban Bom Bali I (2002)

Identifikasi korban Lion Air crash – Solo (2004)

Identifikasi korban bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta (2004)

Kecelakaan pesawat Mandala di Medan (2005)

Identifikasi korban Bom Bali II (2005)

Identifikasi teroris Wonosobo (2006)

Bencana gempa bumi Yogyakarta (2006)

Identifikasi korban kapal KM Senopati Nusantara (2006)

Gempa dan tsunami Aceh (2006)

Identifikasi korban Garuda air crash – Yogyakarta (2007)

Identifikasi korban jatuhnya pesawat CASA C-212 TNI AU – Bogor (2008)

Identifikasi korban jatuhnya pesawat Hercules TNI AU – Madiun (2009)

Bom Hotel JW Marriott, Jakarta (2009)

Identifikasi jenazah teroris Noordin M. Top (2009)

Tim DVI briefing bush fire Melbourne, Sep (2009)

Gempa bumi Padang, Sumatera Barat (2009)

Identifikasi teroris Dulmatin (2010)

Identifikasi korban laka KA Pemalang (2010)

Identifikasi korban longsor Wonosobo (2011)

Identifikasi korban kapal tenggelam imigran gelap (2011)

Kecelakaan pesawat Sukhoi SSJ100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat (2012)

Kecelakaan pesawat Hercules TNI AU di Medan, Sumatera Utara (2015)

Identifikasi korban pesawat Malaysia Airlines MH17 (2014)

Identifikasi korban pesawat AirAsia QZ8501 (2014)

Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang (2021)

Kasus pembunuhan perempuan hamil di Tegal (2023)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

