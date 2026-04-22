HOME WOMEN LIFE

Komisioner KPI: Media Penyiaran Jadi Ruang Wujudkan Keadilan bagi Perempuan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |09:48 WIB
Komisioner KPI: Media Penyiaran Jadi Ruang Wujudkan Keadilan bagi Perempuan (Foto: KPI)
JAKARTA - Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso mengatakan, lembaga penyiaran mampu menjadi medium bagi perempuan untuk tampil sejajar dengan laki-laki. Hal ini dia sampaikan saat mengunjungi RRI Yogyakarta.

"Selama ini ruang-ruang penyiaran menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa", ujar Tulus dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/4/2026).

Tulus Melihat banyak perempuan-perempuan hebat tampil, baik menjadi pemandu acara maupun narasumber. Bahkan, media penyiaran banyak mengangkat berbagai isu gender yang menempatkan perempuan secara adil dan proporsional.

"Kami terus mendorong lembaga penyiaran agar mewadahi perempuan untuk beraktualisasi, menyebarkan gagasan, dan memberikan panggung kepada mereka", tegasnya.

Dorong Perlindungan Perempuan

Tulus yang juga komisioner bidang oengawasan isi siaran KPI Pusat, menyatakan bahwa lembaganya selama ini bukan hanya mendorong isu kesetaraan gender, tapi juga perlindungan kepada perempuan.

"Kita bisa lihat dalam regulasi KPI, perempuan dan anak menjadi pihak yang sangat dilindungi dalam pengawasan isi siran", tutupnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

