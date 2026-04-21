Hari Kartini, Intip 3 Rekomendasi Tempat Cari Kebaya di Jakarta

JAKARTA – Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momen penting untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan.

Perayaan ini tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan seremonial, tetapi juga identik dengan tradisi mengenakan kebaya sebagai simbol keanggunan, kekuatan, dan identitas perempuan Indonesia.

Menjelang Hari Kartini, suasana di berbagai pusat perbelanjaan dan sentra tekstil di Jakarta mulai ramai dipadati pemburu kebaya. Mulai dari pelajar, pekerja kantoran, hingga komunitas tertentu berlomba-lomba mencari kebaya terbaik untuk tampil maksimal di hari spesial tersebut.

Tren kebaya kini juga semakin berkembang. Tidak hanya terbatas pada model klasik, kebaya hadir dalam berbagai sentuhan modern yang lebih praktis dan stylish tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya.

Bagi sebagian orang, memilih kebaya bukan sekadar soal penampilan, tetapi juga cara untuk mengekspresikan diri sekaligus menghargai warisan budaya. Karena itu, mengetahui tempat yang tepat untuk berburu kebaya menjadi hal penting agar mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang sesuai.

3 Rekomendasi Tempat Berburu Kebaya di Jakarta

1. Sarinah

Sarinah yang berlokasi di kawasan Thamrin menjadi salah satu destinasi favorit untuk mencari kebaya. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai pilihan kebaya, mulai dari model tradisional hingga modern dengan beragam warna dan desain.

Harga kebaya di Sarinah cukup bervariasi, umumnya mulai dari Rp2 juta, tergantung brand dan model yang dipilih.