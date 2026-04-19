Jejak Kartini di Era Modern, HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation Angkat Kepemimpinan Perempuan Masa Kini

JAKARTA - Mengambil inspirasi dari semangat Raden Ajeng Kartini, Rising Girls menggelar acara exclusive private networking bertajuk “HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation” pada Sabtu (18/4/2026).

Acara ini menghadirkan para pemimpin perempuan lintas sektor untuk membahas bagaimana perempuan saat ini tidak hanya memimpin, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam policy, bisnis, hingga skala global.

Berlokasi di Plataran Menteng, diskusi dalam acara ini menyoroti bagaimana perempuan saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks mulai dari tekanan sosial, ekspektasi publik, hingga tanggung jawab sebagai pemimpin di berbagai sektor.

“Ketika seorang perempuan mengenal dirinya, memahami nilai yang ia pegang dan berani melangkah dengan tujuan yang jelas, di situlah lahir kepemimpinan yang datang dari dalam diri. Kami percaya bahwa generasi baru perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk sukses secara individu, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi lingkungan dan komunitasnya,” ujar Elvira Angelica Manik, Co-Founder dari Rising Girls.

Acara ini menghadirkan berbagai tokoh dari sektor bisnis, media, kebijakan publik, hingga diplomasi global. Diskusi berfokus pada bagaimana perempuan dapat membangun purpose-driven leadership yang tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

Dalam sesi keynote, para perwakilan institusi global menekankan bahwa peran perempuan kini telah melampaui batas lokal dan menjadi bagian penting dalam membentuk arah kebijakan dan kolaborasi internasional.