Mengintip Isi Suvenir Mewah Para Bridesmaid Syifa Hadju, Tembus Belasan Jutaan Rupiah

JAKARTA - Mengintip isi suvenir mewah para bridesmaid Syifa Hadju yang tembus belasan juta rupiah. Pernikahan Syifa Hadju dan El Rumi diprediksi akan menjadi salah satu acara paling meriah tahun ini. Terlebih, sang aktris dikabarkan telah menunjuk belasan sahabatnya untuk menjadi pengiring pengantin atau bridesmaid.

Suvenir bridesmaid yang disiapkan Syifa Hadju untuk para sahabatnya menjelang pernikahan dengan El Rumi menjadi sorotan karena kemewahannya, dengan total nilai ditaksir mencapai Rp15 juta hingga lebih dari Rp17 juta per paket. Suvenir mewah ini dibagikan dalam acara bridal proposal atau bridal luncheon yang berlangsung intim.

Salah satu anggota geng bridesmaid Syifa, Elina Joerg, mengungkapkan jumlah pengiring pengantin perempuan mencapai 12 orang saat acara kumpul bersama beberapa waktu lalu.

"Kalau kemarin yang datang di acara brunch itu 12 orang, ya. Cuma aku juga belum tahu sih bakal ada tambahan lagi atau tidak. Soalnya tidak bisa diprediksi," ungkap Elina Joerg saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Meski jumlahnya cukup banyak, Elina menyebut koordinasi persiapan menjelang acara berjalan lancar. Bahkan, mereka sudah mulai melakukan fitting baju untuk dua sesi acara yang berbeda.