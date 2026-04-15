HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Syifa Hadju yang Akan Menikah dengan El Rumi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |15:32 WIB
JAKARTA - Profil dan Potret Cantik Syifa Hadju yang Akan Menikah dengan El Rumi. Pasangan El Rumi dan Syifa Hadju akan segera menikah dalam waktu dekat. Meski begitu, kedua pihak masih merahasiakan tanggal dan hari pernikahan mereka ke publik. 

Syifa Hadju merupakan seorang aktris dan penyanyi muda asal Indonesia. Namanya mulai dikenal luas berkat perannya dalam serial Mermaid in Love (2016). Kemudian hubungannya dengan Rizky Nazar membuatnya semakin dikenal masyarakat luas.

Potret Syifa Hadju Tampil Bak Bidadari Saat Pemotretan (Foto: Instagram)

Profil Syifa Hadju

Lahir pada 13 Juli 2000 di Jakarta, Syifa Hadju merupakan anak sulung dari tiga bersaudara pasangan Andre Ariyantho dan Shendy Hadju. Ia memiliki darah Gorontalo dari sang ibu, sementara Andre merupakan ayah tiri dari Syifa.

Ayah Syifa memiliki bisnis di dunia hiburan, yakni merupakan bagian dari Mega Kreasi Films. Syifa mempunyai dua adik perempuan, yaitu Sherina dan Manda.

Pada usia 16 tahun, Syifa mendapat kesempatan pertama bermain di layar lebar melalui film Beauty and the Best (2016). Di tahun berikutnya, Syifa bermain sebagai pemeran pendukung di Ayat-Ayat Cinta 2. Ia harus berbicara dengan dialek Jawa untuk memerankan karakternya.

      
