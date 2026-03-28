Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisaran Tarif Endorse Fujianti Utami Putri Sekali Posting di Media Sosial

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |09:56 WIB
Kisaran Tarif Endorse Fujianti Utami Putri Sekali Posting di Media Sosial
Kisaran Tarif Endorse Fujianti Utami Putri Sekali Posting di Media Sosial (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Besaran tarif endorse selebgram Fujianti Utami Putri atau Fuji menjadi perbincangan publik setelah sebuah video viral di media sosial X.

Dalam video tersebut, Gufron Syarif selaku CEO Haus! Indonesia mengungkap langsung kisaran biaya kerja sama dengan Fuji saat menjadi pembicara di sebuah acara kampus.

Menurut Gufron, tarif endorse Fuji untuk satu kali unggahan di TikTok mencapai sekitar Rp100 juta. Jika konten tersebut juga diunggah ulang ke Instagram Reels (mirroring), total biayanya bisa meningkat hingga Rp150 juta per posting.

Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan jasa influencer besar seperti Fuji tidak selalu menjamin hasil penjualan. Performa konten bisa sangat bervariasi, tergantung respons audiens.

“Sudah delapan kali kerja sama, hasilnya beda-beda. Ada yang tembus 15 juta view, 22 juta view, bahkan ada yang hanya sekitar 2,5 juta view,” ungkapnya.

Dari sisi popularitas, Fuji memang memiliki basis pengikut yang sangat besar. Di TikTok, jumlah followers-nya mencapai puluhan juta, sementara di Instagram juga menembus puluhan juta pengguna.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meski biaya endorse influencer papan atas bisa mencapai ratusan juta rupiah, efektivitasnya tetap bergantung pada strategi konten dan engagement audiens, bukan sekadar angka followers.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement