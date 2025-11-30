Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |20:05 WIB
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah (Foto: TikTok Fuji)
JAKARTA – Tiga potret lawas Fuji saat masih sekolah. Masa sekolah, terutama saat SMA, adalah masa yang sering dikenang.

Fuji mengaku rindu dengan kenangan masa sekolah. Hal itu membuat adik ipar mendiang Vanessa Angel ini kembali mengingat masa-masa serunya ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Aku merasa pengen sekolah lagi, karena sekolah tuh seru banget,” kata Fuji di kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Minggu (30/11/2025).

Fuji juga menceritakan berbagai pengalaman sekolah yang telah ia lalui, mulai dari keseruan hingga kenakalannya saat SMA. Salah satu yang ia ungkap adalah momen ketika dirinya sering tidur di kelas.

Berikut potret lawas Fuji saat sekolah:

1. Pernah jadi tim cheerleaders

