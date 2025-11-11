Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |20:19 WIB
JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami alias Fuji, tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Di momen spesial ini, Fuji pun mendapat kejutan spesial dari sanak keluarga dan sahabat terdekat.

Momen itu diunggah Fuji di akun Instagram-nya @fuji_an. Terlihat mantan kekasih Thariq Halilintar ini begitu memesona dikelilingi orang terkasih saat pesta ulang tahunnya.

“All is well, Alhamdulillah,” ungkap Fuji, Selasa (11/11/2025).

Dalam unggahannya ini, terlihat suasana penuh keceriaan mewarnai pesta ulang tahunnya. Tampak ada sang kakak, Fadly Faisal, Maudy Effrosina, Rachel Vennya, Erika Carlina, dan masih banyak lagi. Fuji sendiri juga terlihat cantik dan fresh dengan kaus crop top hitam dan riasan wajah yang merona.

Nuansa merah menyala dan pink juga menyatu dalam acara ulang tahun Fuji ini. Terlihat adik mendiang Bibi Ardiansyah itu memegang buket bunga mawar raksasa yang merona.

Kue ulang tahun Fuji juga menjadi sorotan. Kue tersebut begitu unik dengan bentuk hati berukuran besar. Uniknya, kue tersebut memiliki lubang di bagian tengah dengan bentuk love raksasa sehingga bisa menjadi frame wajah Fuji dan menambah keunikan dari kue ini.

Tema kejutan pesta ulang tahun Fuji ini pun terlihat chic dan elegan serta sesuai dengan gaya dan kepribadiannya sehari-hari.

