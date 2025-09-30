Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat

Reni Sulistiyaningsih , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |22:13 WIB
Fuji Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2025, Lalui Seleksi Ketat
Tembus Nominasi Global, Fuji Masuk Nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2025'. (Foto: IG Fuji _an)
A
A
A

JAKARTA – Bintang muda yang namanya tak pernah lepas dari sorotan, Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji, kembali mengukir prestasi yang membanggakan. Secara resmi Fuji diumumkan sebagai salah satu nominator dalam ajang kecantikan internasional paling bergengsi, The 100 Most Beautiful Faces 2025 versi TC Candler.

Kabar gembira ini menyebar cepat setelah akun Instagram resmi @tccandler merilis unggahan yang menampilkan potret menawan Fuji, lengkap dengan deskripsi profesinya sebagai aktris, desainer, influencer, sekaligus model.

Sontak, pengumuman ini menuai kebanggaan luar biasa dari warganet Indonesia, yang melihat langkah adik ipar mendiang Vanessa Angel ini menembus nominasi global sebagai pengakuan atas pesonanya yang melintasi batas negara.

Lebih dari Sekadar Penampilan Fisik

Seperti dikutip Selasa (30/9/2025), masuknya nama Fuji dalam daftar nominasi TC Candler bukanlah pencapaian sepele. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990, The 100 Most Beautiful Faces telah dikenal sebagai barometer global yang menyoroti keindahan sejati lintas budaya dan negara.

Proses kurasi yang dilakukan sangat ketat. Seleksi tidak hanya melibatkan tim internal TC Candler, tetapi juga kritikus independen dari berbagai belahan dunia yang setiap tahun menyeleksi ribuan nominasi.

Yang menarik, ajang ini dengan tegas bukanlah kontes popularitas. TC Candler menegaskan bahwa penilaian mereka adalah representasi keindahan global yang utuh. Indikator yang dijadikan acuan jauh melampaui penampilan fisik, mencakup estetika wajah, keanggunan, orisinalitas, hingga aura yang mampu memancarkan semangat, kelas, sikap, kegembiraan, dan harapan. Inilah filosofi yang menjadikan nominasi TC Candler berbeda dan sangat dihormati dari ajang sejenis.

 

Halaman:
1 2
      
