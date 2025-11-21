Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |20:32 WIB
Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah
Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah. (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Artis cantik Fujianti Utami alias Fuji selalu menjadi sorotan warganet dan bikin terpana publik. Gaya outfitnya yang kekinian ini tak jarang bikin netizen terpukau hingga sering menjadi tren di kalangan anak muda.

Baru-baru ini, Fuji pun bikin warganet salah fokus melihat aksesoris yang dia kenakan begitu mewah dengan harga selangit. 

Terlihat adik mendiang Bibi Ardiansyah itu memakai gelang berlian yang begitu elegan keluaran brand perhiasan ternama, Cartier.

Momen itu diunggah akun Instagram @fashion__selebriti. Wanita 23 tahun itu nampak asyik berpose di pinggir pantai sembari mengenakan gelang Cartier seri Love Bracelet dengan model klasik yang elegan dan timeless.

Fuji Cartier

(Foto Dok : @fashion__selebriti)

Gelang bernuansa silver ini terlihat elegan dan memikat saat melingkar di pergelangan tangan Fuji. Gelang emas 18 karat ini juga bertahtahkan 175 berlian yang membuat gelang mewah tersebut makin berkilau.

Nampak berlian 4,04 karat ini berada di bagian sisi depan dan dalam gelang sehingga terlihat glamor dengan paduan warna silver yang memukau.

Melansir laman resmi Cartier, gelang seri Love Bracelet ini menjadi ikon desain perhiasan sejak diluncurkan di New York pada tahun 1969. Gelang ini tersedia dalam tiga ukuran yakni kecil, klasik, dan sedang. Dipadukan oleh garis-garisnya yang murni, proporsi yang presisi, bentuk oval yang identik, dan detail yang indah.

Tak tanggung-tanggung, gelang berliang keluaran Cartier dengan taburan berlian ini memiliki harga fantastis bak satu unit rumah. Gelang itu dibanderol seharga USD64.600 atau setara dengan Rp1 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198050//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-pXys_large.jpg
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/629/3197997//jule-Pc3u_large.jpg
Dirujak Netizen, Jule Minta Maaf dan Janji Selalu Ada Buat Anak-Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/298/3197994//es_gabus-NuA9_large.jpg
Heboh Es Gabus Bohongan, Ini Resep Jajanan Jadul yang Lagi Viral 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197973//bhabinkamtibmas_dan_babinsa-aJ4D_large.jpeg
Bhabinkamtibmas dan Babinsa Minta Maaf Usai Tuding Penjual Es Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197921//viral-6czi_large.jpg
Viral Guru di Tangsel Dilaporkan karena Tegur Murid, Polisi: Hak Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197915//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-fuZr_large.jpg
Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement