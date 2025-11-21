Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian, Harganya Setara Rumah

JAKARTA - Artis cantik Fujianti Utami alias Fuji selalu menjadi sorotan warganet dan bikin terpana publik. Gaya outfitnya yang kekinian ini tak jarang bikin netizen terpukau hingga sering menjadi tren di kalangan anak muda.

Baru-baru ini, Fuji pun bikin warganet salah fokus melihat aksesoris yang dia kenakan begitu mewah dengan harga selangit.

Terlihat adik mendiang Bibi Ardiansyah itu memakai gelang berlian yang begitu elegan keluaran brand perhiasan ternama, Cartier.

Momen itu diunggah akun Instagram @fashion__selebriti. Wanita 23 tahun itu nampak asyik berpose di pinggir pantai sembari mengenakan gelang Cartier seri Love Bracelet dengan model klasik yang elegan dan timeless.

(Foto Dok : @fashion__selebriti)

Gelang bernuansa silver ini terlihat elegan dan memikat saat melingkar di pergelangan tangan Fuji. Gelang emas 18 karat ini juga bertahtahkan 175 berlian yang membuat gelang mewah tersebut makin berkilau.

Nampak berlian 4,04 karat ini berada di bagian sisi depan dan dalam gelang sehingga terlihat glamor dengan paduan warna silver yang memukau.

Melansir laman resmi Cartier, gelang seri Love Bracelet ini menjadi ikon desain perhiasan sejak diluncurkan di New York pada tahun 1969. Gelang ini tersedia dalam tiga ukuran yakni kecil, klasik, dan sedang. Dipadukan oleh garis-garisnya yang murni, proporsi yang presisi, bentuk oval yang identik, dan detail yang indah.

Tak tanggung-tanggung, gelang berliang keluaran Cartier dengan taburan berlian ini memiliki harga fantastis bak satu unit rumah. Gelang itu dibanderol seharga USD64.600 atau setara dengan Rp1 miliar.