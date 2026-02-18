Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Barongsai Dipimpin Sun Go Kong Beriringan dengan Rombongan Umrah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:20 WIB
Viral, Barongsai Dipimpin Sun Go Kong Beriringan dengan Rombongan Umrah
Viral, Barongsai Dipimpin Sun Go Kong Beriringan dengan Rombongan Umrah. (Foto: IG  jessixajeng)
JAKARTA - Tahun ini menjadi momen yang spesial karena perayaan Tahun Baru China atau Imlek berlangsung berbarengan dengan Ramadan. Dua perayaan besar dari latar budaya dan keagamaan yang berbeda hadir dalam waktu yang hampir bersamaan, menciptakan suasana yang unik di berbagai tempat.

Di sisi lain, Ramadan merupakan momen ideal bagi sebagian umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah. Banyak calon jamaah memanfaatkan bulan suci ini untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga aktivitas di bandara pun terlihat lebih ramai dari biasanya.

Kebersamaan dua momen tersebut tampak jelas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rombongan barongsai dan rombongan umrah terlihat berjalan beriringan di area keberangkatan. Mereka melangkah berdampingan, meski memiliki tujuan yang berbeda.

Rombongan barongsai dipimpin oleh Sun Go Kong. Atraksi tersebut terdiri dari barongsai dan naga berukuran panjang yang tampil atraktif dan mencuri perhatian para pengunjung bandara.

Sementara itu, rombongan umrah dipimpin oleh ketua rombongan yang mengenakan pakaian serba putih. Mereka juga terlihat membawa atribut travel umrah berwarna ungu serta koper khas jamaah umrah yang tertata rapi.

 

Halaman:
1 2
      
