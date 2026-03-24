Gala Sky Masuk SD Tahun Ini, Selebgram Fuji: Fokus Pendidikan Formal!

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari perkembangan anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky Andriansyah. Keponakan selebgram Fujianti Utami Putri tersebut akan memulai babak baru dalam hidupnya dengan masuk Sekolah Dasar (SD) tahun ini.

Fuji mengungkapkan bahwa pendidikan formal menjadi prioritas utama bagi Gala saat ini. Oleh karena itu, ia menunda berbagai kegiatan tambahan agar Gala bisa fokus menjalani pendidikan.

"Iya, apalagi dia mau masuk SD tahun ini. Jadi biarkan dia sekolah dulu setahun," ujar Fuji di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Di sisi lain, Fuji mengaku ingin mendukung minat Gala di bidang sepak bola dengan mendaftarkannya ke sekolah bola.

Namun, ia memilih untuk mengurungkan niat tersebut demi menjaga kesehatan mental dan fisik sang keponakan.