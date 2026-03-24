HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Mencegah Lonjakan Gula Darah Usai Kalap Makan Kue Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |08:10 WIB
5 Cara Mencegah Lonjakan Gula Darah Usai Kalap Makan Kue Lebaran
5 Cara Mencegah Lonjakan Gula Darah Usai Kalap Makan Kue Lebaran (Foto: Canva)
JAKARTA - Perayaan Idul Fitri identik dengan aneka hidangan lezat, mulai dari ketupat, opor ayam, hingga kue-kue manis seperti nastar dan kastengel. Tanpa disadari, konsumsi gula dan karbohidrat berlebih selama Lebaran dapat menyebabkan lonjakan gula darah, terutama bagi mereka yang berisiko atau memiliki Diabetes Mellitus.

Agar kondisi tubuh tetap stabil setelah Lebaran, penting untuk kembali mengatur pola makan dan gaya hidup. Cara ini bisa membantu Anda mencegah terjadinya lonjakan gula darah.

Cara Mencegah Gula Darah Melonjak

1. Atur Pola Makan Secara Bertahap

Setelah beberapa hari makan berlebihan, cobalah kembali ke pola makan normal secara perlahan. Kurangi porsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, lalu perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayur, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks.

2. Pilih Karbohidrat Kompleks

Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, dan roti gandum dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Hindari terlalu banyak konsumsi makanan manis dan tepung olahan yang umum ditemukan saat Lebaran.

3. Rutin Beraktivitas Fisik

