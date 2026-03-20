HOME WOMEN LIFE

Profil dan Pesona Natsuki Okamoto, Istri Mackenyu Arata Pemeran Zoro di One Piece

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |20:16 WIB
JAKARTA – Nama Mackenyu Arata kembali ramai diperbincangkan setelah sukses memerankan karakter Roronoa Zoro dalam serial live action One Piece. Di tengah popularitasnya, sosok sang istri, Natsuki Okamoto, ikut mencuri perhatian publik.

Meski kini jarang tampil di dunia hiburan, Natsuki Okamoto ternyata memiliki perjalanan karier yang cukup panjang sebagai aktris dan model di Jepang.

Biodata Singkat Natsuki Okamoto

  • Nama lengkap: Natsuki Okamoto (岡本奈月)
  • Tanggal lahir: 13 September 1989
  • Tempat lahir: Prefektur Mie, Jepang
  • Profesi: Aktris dan mantan model

Perjalanan Karier

Sebelum dikenal sebagai istri Mackenyu Arata, Natsuki Okamoto telah lebih dulu meniti karier di dunia hiburan Jepang.

Ia memulai langkahnya sebagai model lokal setelah lulus sekolah menengah, bahkan sempat menggunakan beberapa nama panggung seperti Chinatsu Murakami dan Yuki Hayakawa. Kariernya semakin berkembang ketika ia tampil di berbagai program televisi dan majalah.

Debut resminya sebagai model nasional terjadi pada 2002 lewat majalah Candy. Tak lama kemudian, ia juga dipercaya menjadi model karakter dalam video game Siren sebagai Miyako Kajiro.

Selain modeling, Natsuki juga menjajal dunia akting dengan membintangi sejumlah film dan serial, di antaranya:

  • Warau Mikaeru (2006)
  • Aoi Uta (2006)
  • K-tai Investigator 7 (2008)
  • Bakamono (2010)
  • A Sky Too Far to See (2011)

Memilih Hidup Privat

Setelah film A Sky Too Far to See pada 2011, Natsuki Okamoto memutuskan untuk mundur dari industri hiburan. Ia memilih menjalani kehidupan yang lebih tertutup dan jauh dari sorotan publik.

