Outfit Go Yoon-jung Jadi Sorotan, Keluar Paris Fashion Week Sambil Pakai Selimut

JAKARTA – Penampilan aktris Korea Selatan Go Yoon-jung menjadi perbincangan di media sosial setelah menghadiri ajang bergengsi Paris Fashion Week.

Bukan hanya karena pesonanya di acara tersebut, tetapi juga momen ketika ia meninggalkan lokasi acara yang terekam dalam sebuah video dan kemudian viral di internet.

Dalam video yang beredar luas, Go Yoon-jung terlihat berjalan keluar dari venue sambil menyelimuti tubuhnya dengan selimut besar. Aksi tersebut langsung memicu beragam reaksi dari warganet.

Sebagian pengguna media sosial menilai tindakan tersebut kurang sesuai dengan suasana glamor Paris Fashion Week yang identik dengan gaya busana elegan. Namun, tidak sedikit pula penggemar yang membela sang aktris.

Beberapa fans menduga Go Yoon-jung menggunakan selimut karena cuaca dingin di luar lokasi acara. Mereka menilai hal tersebut wajar dilakukan setelah menghadiri acara fashion yang biasanya berlangsung cukup lama.

Perdebatan pun terus bergulir di media sosial. Ada yang menganggap kejadian tersebut hanyalah hal kecil yang tidak seharusnya dibesar-besarkan.

Jennie BLACKPINK Juga Jadi Sorotan

Sorotan terhadap gaya berpakaian selebritas di ajang Paris Fashion Week tidak hanya dialami Go Yoon-jung. Di kesempatan yang sama, anggota BLACKPINK, Jennie, juga menjadi perbincangan publik karena pilihan busananya.