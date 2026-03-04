Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |06:34 WIB
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak (Foto: Instagram)
JAKARTA - Sebuah video viral mengundang tawa sekaligus haru warganet setelah seorang ayah membagikan momen unik sang anak yang masih kecil di bulan Ramadhan. Tanpa sepengetahuannya, bocah tersebut ternyata rutin pergi ke masjid untuk mengikuti salat tarawih bersama temannya. Hal yang membuat cerita ini semakin menarik, keluarga bocah tersebut diketahui beragama Kristen.

Dalam video yang diunggah Instagram theogidn, sang ayah sempat menanyai anaknya yang sudah bersiap keluar rumah.

“Mau ke mana?” tanya ayahnya.

“Tarawih,” jawab si bocah santai sambil membuka pintu dan mengenakan sandal.

Sang ayah kemudian mengingatkan bahwa mereka bukan Muslim.

