Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |07:21 WIB
Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu
Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu (Foto: tiktok)
A
A
A

JAKARTA - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan ramainya komentar kocak dan lucu dari para netizen yang membanjiri unggahan foto seorang wanita, di mana ia memamerkan seni rajah tubuh atau tato yang berada di bagian dadanya. Bagaimana tidak, tato yang digambar oleh wanita itu rupanya adalah tato peta Indonesia.

Unggahan tersebut viral dan dibanjiri komentar lucu setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @grudak.gruduk10 pada 19 Februari 2026. Terlihat dalam unggahan tersebut sebuah tato peta Indonesia berwarna hitam yang baru saja selesai digambar di atas dada seorang wanita.

Namun, alih-alih memuji hasil karya tato tersebut, netizen malah salah fokus dengan posisi tato yang berada di bagian dada. Akhirnya para netizen pun banyak memberikan komentar lucu dan membuat plesetan komedi dari tato yang digambar di atas dada tersebut.

Salah satunya seperti netizen dengan akun @sharissa_nasution yang memberikan komentar cukup nyeleneh. “Pas cowoknya minta cupang: ‘jangan di Sumatra masih banjir agak ke Kalimantan aja’,” tulis dia dalam kolom komentar, dikutip Kamis (5/3/2026).

“Kalo dia goyah sama pasangannya kita se-Indonesia terguncang,” tambah netizen lainnya dengan akun @momnishana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/629/3204869/viral-hcJ3_large.jpg
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/25/3204901/ledakan_rudal-2SwL_large.jpg
Resor Mewah di Dubai Kena Rudal, Pasangan yang Lagi Bulan Madu Ketakutan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/612/3204878/pizza-vEqT_large.jpg
Arti Fenomena Lonjakan Pesanan Pizza dari Pentagon Terjadi Lagi Sebelum Serangan Israel-AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204162/eunike-kuLb_large.jpg
Profil Eunike Tanzil, Komposer Asal Indonesia yang Garap Ringtone Samsung Terbaru Bernuansa Angklung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204158/syarifah-GsyQ_large.jpg
Potret Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204146/viral-HveL_large.jpg
Profil dan Pekerjaan Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP yang Viral 'Cukup Aku yang WNI' Hingga Kena Blacklist
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement