Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu

Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu (Foto: tiktok)

JAKARTA - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan ramainya komentar kocak dan lucu dari para netizen yang membanjiri unggahan foto seorang wanita, di mana ia memamerkan seni rajah tubuh atau tato yang berada di bagian dadanya. Bagaimana tidak, tato yang digambar oleh wanita itu rupanya adalah tato peta Indonesia.

Unggahan tersebut viral dan dibanjiri komentar lucu setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @grudak.gruduk10 pada 19 Februari 2026. Terlihat dalam unggahan tersebut sebuah tato peta Indonesia berwarna hitam yang baru saja selesai digambar di atas dada seorang wanita.

Namun, alih-alih memuji hasil karya tato tersebut, netizen malah salah fokus dengan posisi tato yang berada di bagian dada. Akhirnya para netizen pun banyak memberikan komentar lucu dan membuat plesetan komedi dari tato yang digambar di atas dada tersebut.

Salah satunya seperti netizen dengan akun @sharissa_nasution yang memberikan komentar cukup nyeleneh. “Pas cowoknya minta cupang: ‘jangan di Sumatra masih banjir agak ke Kalimantan aja’,” tulis dia dalam kolom komentar, dikutip Kamis (5/3/2026).

“Kalo dia goyah sama pasangannya kita se-Indonesia terguncang,” tambah netizen lainnya dengan akun @momnishana.