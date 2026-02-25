Tren Ramadhan, Gym 24 Jam Kian Diminati Usai Sahur

JAKARTA - Kebiasaan tidur setelah sahur atau usai shalat Subuh mulai ditinggalkan sebagian masyarakat. Sebaliknya, muncul tren baru yakni memanfaatkan waktu pagi untuk berolahraga di gym 24 jam atau melakukan aktivitas spiritual seperti dzikir dan mengaji.

Konten kreator kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, menyoroti fenomena tersebut sebagai respons atas pola tidur yang kerap “putus nyambung” selama bulan Ramadhan. Menurutnya, tidur kembali setelah sahur dapat mengganggu metabolisme dan ritme biologis tubuh.

Dalam kanal YouTube Tirta PengPengPeng, dr. Tirta menjelaskan bahwa setelah tubuh bangun untuk makan sahur, sistem pencernaan sedang aktif mengolah makanan. Jika seseorang langsung tidur kembali, proses tersebut bisa terganggu.

“Kalau habis sahur tidur lagi boleh? Boleh. Tapi yang terganggu jam tidur sama pencernaan. Itu pasti berantakan,” ujarnya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti mesin yang dipaksa mati dan hidup secara mendadak. Siklus tidur yang terpotong lalu dipaksakan kembali dalam waktu singkat justru membuat tubuh terasa lebih lelah saat bangun.