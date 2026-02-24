Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Pemecetan Dokter Spesialis Anak yang Diungkapkan IDAI

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |02:35 WIB
5 Fakta Pemecetan Dokter Spesialis Anak yang Diungkapkan IDAI
5 Fakta Pemecetan Dokter Spesialis Anak yang Diungkapkan IDAI. (Foto: Anastasya Rizqa)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengecam keputusan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin atas keputusan mutasi-pemecatan Dokter Piprim Basarah Yanuarso, dokter Hikari Ambara Sjakti, dokter Fitri Hartanto, dan dokter Risky Ardiansyah. Apa saja poin pentingnya? 

Sejumlah dokter anak dari seluruh Indonesia berkumpul mengenakan pakaian hitam sebagai bentuk solidaritas terhadap empat anggota IDAI dan mengutuk keputusan Menkes Budi Gunadi. Berikut ini fakta-fakta seperti dirangkum Rabu (25/2/2026). 

1. 4 Anggota IDAI Dipecat

Ada 4 anggota IDAI yang dimutasikan hingga dipecat dari tempat kerjanya. Sebetulnya semuanya hanya ingin menunjukan integritas profesinya. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia Aryono Hendarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

2. Latar Belakang Pemecatan

Aryono mengatakan tindakan mutasi dan pemecatan oleh Menkes imbas sikap kritis para empat dokter spesialis dalam keterlibatakan Kementerian Kesehatan di pembentukan kolegium profesi kedokteran. Namun, sikap kritis tersebut justru mengakibatkan tindakan mutasi hingga pemecatan pada 4 dokter spesialis tersebut.

 

Topik Artikel :
Dokter kesehatan Dokter Anak IDAI
