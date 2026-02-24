Jangan Asal Tuang! Ini Cara Tepat Gunakan Minyak Zaitun agar Nutrisi Makanan Lebih Optimal

Jangan Asal Tuang! Ini Cara Tepat Gunakan Minyak Zaitun agar Nutrisi Makanan Lebih Optimal. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ternyata minyak zaitun tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dalam setiap hidangan.

Kandungan lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan di dalamnya membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak secara lebih maksimal. Karena itu, cara penggunaan minyak zaitun menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat kesehatannya secara optimal.

Banyak orang masih menganggap semua jenis minyak memiliki fungsi yang sama saat dimasak. Padahal, minyak zaitun, terutama jenis extra virgin, lebih baik digunakan dengan teknik tertentu agar kandungan gizinya tidak rusak. Penggunaan yang tepat juga dapat membantu menjaga cita rasa alami makanan tetap segar dan tidak berubah.

Selain itu, memadukan minyak zaitun dengan bahan makanan yang tepat dapat meningkatkan penyerapan fitonutrien dan antioksidan dari sayuran maupun bahan nabati lainnya. Dengan kombinasi yang seimbang dan porsi yang sesuai, minyak zaitun bisa menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari.