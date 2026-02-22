Viral Kurma Keju Jadi Tren saat Ramadhan, Waspadai Kalorinya!

JAKARTA - Konsumsi kurma keju kini tengah viral dan jadi favorit banyak orang di momen bulan Ramadhan. Perpaduan buah kurma yang ditambah keju batang di dalamnya membuat sensasi makan buah kurma jadi lebih nikmat sehingga jadi tren saat bulan puasa ini.

Kurma memang memiliki segudang manfaat kesehatan lantaran rasa manis alaminya. Namun, dipadukan dengan keju tentu membuat Anda perlu lebih bijak mengonsumsinya karena potensi tingginya kalori.

Ahli kesehatan sekaligus Epidemiolog, dr. Dicky Budiman mengatakan kurma murni memiliki manfaat untuk menjaga energi di saat puasa. ia mengatakan 100 gram kurma memiliki energi di kisaran 300 Kcal dan juga kandungan serat, mineral dan kalium yang tinggi.

“Tentu saat berbuka kurma akan mengembalikan energi yang cepat. Dan kurma juga baik unruk lambung karena bersifat asam,” jelas dr. Dicky saat dihubungi iNews Media Group, dikutip Senin (23/2/2026).

Namun, kombinasi kurma keju juga bisa memengaruhi lonjakan kalori lantaran penambahan protein dan lemak. dr. Dicky menjelaskan konsumsi 5-6 butir kurma keju bisa setara dengan satu porsi nasi lengkap dengan lauk.

“Tapi ada yang perlu diperhatikan yakni jumlah kalorinya. Karena 1 kurma keju bisa mengandung 80-120 kcal per 1 buah. Kalau 5-6 butir bisa setara dengan nasi lengkap. Ini berisiko meningkatkan berat badan. Termasuk lonjakan gula darah pada diabetes,” tambahnya.